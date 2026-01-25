日本ハム・柴田獅子投手（１９）が２４日、“ゲーム断ち”で地獄のキャンプを過ごす覚悟を明かした。投打「二刀流」の大器は無類のテレビゲーム好き。だが、投手と野手、両方の練習をこなす必要があり「そんな時間はなさそうですね」と苦笑いで見通しを口にした。プロ２年目となり、練習の質量ともにアップは必至。昨年は宿舎でコントローラーを握ってリラックスする時間があったが、今年は「リカバリーとかを考えたら、ゲーム