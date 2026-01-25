ワハハ本舗の梅垣義明（66）が24日、東京・渋谷ロフトヘブンでリサイタルツアー「歌物語『梅垣義明の青い履歴書〜ろくでなしと呼ばれて〜』」東京公演を開いた。「ろくでなし」「恋のロシアンカフェ」「思い出にむしばまれて」「浪花節だよ人生は」など全9曲を熱唱した。梅垣は客をステージに上げ、鼻にキラキラ光る豆粒を詰め込んだり、グルグル巻きにしたり、マッサージを施すなどやりたい放題。「昔は知らない同士のおっさん2人