大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が新大関安青錦（２１＝安治川）を一方的に退けて１０勝目（４敗）を挙げた。横綱が意地を見せた。もろ手突きから右ノド輪で安青錦をのけぞらせると、一気に前に出て豪快に押し倒した。取組後は「とにかく残り２番、腹を決めていこうと思った。目の前の一番に集中した」と会心の相撲を振り返った。昨年１１月場所の終盤に左肩を痛め、千秋楽