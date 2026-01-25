阪神・熊谷敬宥内野手（３０）が２４日、２０２６年シーズンを丸刈り姿で完走すると明言した。所用で甲子園のクラブハウスを訪れたこの日も、自宅で３ミリに設定したバリカンで整髪してから登場。「髪を切りに行くのがめんどうくさい。ずっとこれで。家でやったら最近は慣れてきたので（片付けを含めて）１時間もかからない（笑）。風呂場で嫁と一緒に。排水溝は自分で処理します」と明かした。昨年は自己最多８５試合に出場し