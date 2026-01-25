阪神・岡田彰布オーナー付顧問が２４日、大阪市内でＯＢ会長の掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）とトークショーを行った。他のＯＢを交えた機会はあったが、２人きりでの公の場での対談は初めて。思い出話やチームの未来について語り合った。行事後に取材に応じた岡田顧問は、契約未更改の佐藤についても言及。１月中のサインを「そんなん当たり前やんか」と促した。キャンプイン前の決着を信じているが「昔は調停をやったりな