阪神・浜田太貴外野手（２５）が２４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。６日から宮崎で行った自主トレでは、元ヤクルト・内川聖一氏に３年連続で指導を受け、スランプ脱却の極意を授かった。この日はキャッチボールやティー打撃で約４時間汗を流し、「教えてもらったことを再確認というか、体に覚え込ませるバッティングを」と師匠からの教えを浸透させるために意識的にバットを振った。内川氏は不調