オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が２４日、宮崎キャンプ初実戦となる２月８日の紅白戦登板を視野に入れた。「僕の中ではそこ（紅白戦）に合わせています。そのためにもブルペンに入っています」とすでに５度、キャンプインまでにあと２回の投球練習を予定。重厚なリリーフ陣に加わるため、仕上がりの早さをアピールするつもりだ。２３日のブルペンでは最速１４７キロを計測。「球速は気持ち的な余裕にもつながる。１５３キ