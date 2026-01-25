２５年限りで西武を戦力外となり、阪神に加入した元山飛優内野手（２７）が２４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。年明けには、異例となる投手への弟子入りで腕を磨いたことを明かした。異色のトレーニングが決まったのは、西武・隅田と移動中の車内で野球談義に夢中になっていたときのこと。「左ピッチャーと左バッターは、体の回旋が同じ方向だから似てくる部分があると思いますよ」という言葉を聞