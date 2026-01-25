オリックス・宮城大弥投手（２４）が２４日、大阪・舞洲で初めて捕手を座らせて本格的な投球を行った。４１球を投げ、２月の宮崎キャンプを前に最速１４５キロと上々の仕上がり。スローカーブ、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークと全球種を確認し、難易度の高い技術も習得中だ。「曲がらないスライダー」とキャッチボールの時点から捕手に伝えていた球種がカギ。「この時期にしか、感覚やタイミングはつかめないの