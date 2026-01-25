岡田顧問も連覇に大きな期待を寄せた。「ライバル？そういう感覚ないやろ、今のチーム（阪神）の力からしたら。（他球団は）どこが強いか分かれへん。浮かんでこないやん」。そう分析しながらも、中日に注目。２５年は１２勝１３敗とセ５球団で唯一負け越した相手を「ピッチャーがいいからな。打てんかった、点取れんかったということやろ」と警戒した。５年連続Ｂクラスだが、伝統的な投手力は確か。昨季は巨人に移籍したマ