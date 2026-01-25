timelesz佐藤勝利（29）が、映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）でアニメーション映画初主演を務めることが24日、分かった。日本3大花火大会の1つ、「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ないラブストーリー。ヒロインは女優の原菜乃華（22）が担う。原は主演した「すずめの戸締まり」などに続き、声優として3作目の出演。人と関わるのが苦手で自信が持てない主人公・夏目誠を佐藤が