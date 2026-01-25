俳優でタレントの京本政樹（67）と歌手で女優の酒井法子（54）が、このほど六本木の中華料理店で合同誕生会を開いた。俳優森田健作（76）のラジオ番組やテレビ番組で共演。京本は今月21日に67歳となり、酒井は来月14日に55歳になる。京本は「のりピーと誕生日を一緒に祝えるなんて夢にも思っていなかった」と笑顔。誕生日には長男のSixTONES京本大我（31）が、X（旧ツイッター）に「本日で父親が67歳になりました」とポストして話