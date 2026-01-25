いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」は最終日、決勝戦が行われる。3連勝の脇本雄太が完全Vに挑む。脚力断然の脇本が好機に仕掛けて完全Vを飾る。脇本マークは成田。小林は堀江目標にレースを運び、2段駆けに持ち込むと逆転がある。穴は山崎。＜1＞成田和也最後は経験値でコースを見つけられた。脇本君の後ろ。強い脇本君に食らいつきたい。＜2＞小林泰正余裕はあったが（橋本を残す）詰めが甘かった。関東で話して