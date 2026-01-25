セリエA 25/26の第22節 フィオレンティナとカリアリの試合が、1月25日02:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、マノル・ソロモン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を