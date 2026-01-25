プロ・リーグ 25/26の第22節 クラブ・ブリュージュとワーレゲムの試合が、1月25日02:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはマルレー・アケ（MF）、アノシケ・エメンタ（FW）、アブドゥ