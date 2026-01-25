ブンデスリーガ 25/26の第19節 ウニオン・ベルリンとドルトムントの試合が、1月25日02:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、セール・ギラシ（FW）、マクシミリアン・バイアー（FW