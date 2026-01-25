ボートレース下関では29日からG1中国地区選が争われる。その前にエンジン相場をおさらいを。現行エンジンは昨年3月から20節前後使用されている。2連対率トップは49％の51号機。昨年12月のG1周年では関浩哉が2コース差しでV。近況では最も出ていると言っていい。今月4日からの開催でも木下雄介が前検から出足に手応えをつかみ、押し感を強調。続く9日からの開催では、小野寺智洋が行き足、伸びとトップクラスだった。直前準Vの