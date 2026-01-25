先日、3月24日から始まる蒲郡SGクラシックの出場選手が発表された。出場メンバー一覧を見て、小さく拳を握り締めたのは自分だけだろうか。ついに中辻崇人（48＝福岡）がSGの舞台に帰ってくる。ここ数年は出場権利を持っていても欠場していたため、SG出場は18年浜名湖クラシック以来、8年ぶり。以前SGに出ない理由を尋ねた時「若い人にチャンスをあげた方がいいんだよ」とかわされたことがあったが、どんな心変わりがあったのか。