ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は最終日、優勝戦を迎える。幸運の１号艇は末永和也だ。強運の末永が最後をビシッと締める。足は瓜生、茅原の方が上。それでもボートレース、特にG1レベルはインの利が限りなく大きい。先に回ることだけに集中してスピードターンで突き放す。対抗には茅原を指名した。仕上がりには自信たっぷり。異次元のスピードで連覇を狙う。茅原が攻