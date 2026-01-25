選手寿命が長く、ベテランになっても活躍できるボートレーサーです。25年12月大村で井上恵一（56＝福岡）選手が約9年5カ月ぶりに優勝を飾りました。それも6戦全勝のパーフェクトVのおまけつきです。「足が出足型だったので、完全Vは全く想像していなかった。自分が一番ビックリしています」13期ぶりのA2級復活も遂げている。大村V後も浜名湖、若松正月特選と3連続優出。目下、好調です。「娘が結婚したし、いつか孫ができ