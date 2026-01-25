昨年は126期の常住蓮（25＝佐賀）の勢いが、すごかった。2月徳山のレディースVSルーキーズバトルで優勝を飾ると、Vラッシュ。一昨年の3Vを大きく上回る年間7Vを達成した。そして、前期の勝率はキャリアハイの勝率7.44をマーク。地力強化は著しかった。強くなって、自信も付いたことだろうが、受け応えは変わらずの常住。成長したところを聞くと「目標のクラシック（3月24〜29日、蒲郡）出場権を手にできたし、いい状態を維持で