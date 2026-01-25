ボートレース徳山では、25〜30日まで一般戦が開催される。男女混合戦の6日間シリーズ。主力メンバーは今垣光太郎、佐藤大介、山本隆幸、松尾充、加藤翔馬、地元の島川海輝に、女子では大滝明日香、大山千広らが出場する予定だ。V候補筆頭は今垣（56＝福井）。G1・30V、SG9V、通算122Vという輝かしい実績を残している。徳山での過去を振り返れば97年と09年に徳山G1周年、12年に徳山G2MB大賞で優勝しており当地特別競走3V。23年