アメリカ中西部ミネソタ州のミネアポリスで不法移民の取り締まり中に連邦捜査官が発砲し男性が死亡しました。ミネアポリス市によりますと現地時間24日午前9時ごろ、不法移民を取り締まる連邦捜査官が男性に発砲しました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。男性はミネアポリス市に住む白人でアメリカ国籍とみられるということです。一方、国土安全保障省は声明で不法移民の取り締まり中に男性が銃を持って