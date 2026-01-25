気象台は、午前4時30分に、なだれ注意報を津山市、真庭市、新庄村、鏡野町、西粟倉村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・津山市、真庭市、新庄村、鏡野町、西粟倉村に発表（雪崩注意報） 25日04:30時点北部では、25日昼前まで落雷に、25日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■津山市□なだれ注意報【発表】25日にかけて注意■真庭市□なだれ注意報【発表】25日にか