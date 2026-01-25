松田元太（Travis Japan）主演の舞台『俺節』が、6月10日より東京建物 Brillia HALLほかで上演されることが決定した。【写真】松田元太、「何で世界を救う？」という質問に回答「Travis Japan」原作は、土田世紀による同名漫画。泥臭くも懸命に生きる人間の姿を「演歌」を通して浮かび上がらせた本作は、2012年に早世した土田の代表作の一つに数えられる。舞台版の脚本・演出を手がけるのは、小劇場から大劇場、さらには野外