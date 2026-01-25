ヘディングで今季初ゴールとなる先制点を挙げたバイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝（中央）＝24日（ゲッティ＝共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで24日、バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝はホームのアウクスブルク戦で前半23分にヘディングで今季初ゴールとなる先制点を挙げた。後半34分に退き、チームは1―2で逆転負けした。ウォルフスブルクにNECナイメヘン（オランダ）から加入した塩貝健人は1―3