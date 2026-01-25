スキー・ジャンプのフライング世界選手権で3位に入った二階堂蓮（中央）＝24日、オーベルストドルフ（ロイター＝共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】ノルディックスキー・ジャンプ男子のフライング世界選手権は24日、ドイツのオーベルストドルフで個人（ヒルサイズ＝HS235メートル）の後半2回が行われ、二階堂蓮が4回合計842.4点で3位に入った。2年に1度開催の大会で、日本勢の表彰台は1992年大会で優勝した葛西紀明、