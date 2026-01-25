ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２６）が舞台「俺節」（６月１０〜３０日・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬなど）で舞台単独初主演を果たし、演歌歌手役に挑むことが２４日、分かった。歌にダンス、俳優業にバラエティーと多方面での活躍が光る松田。新たな挑戦を前に「原作漫画を読んで『渋ッ！泥臭ッ！』と感じると同時に、自分の中にいろんな感情が湧き上がってくるのがわかって、そんな作品、役を演じられるとい