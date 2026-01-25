【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、自身のSNSで「英国の偉大で非常に勇敢な兵士たちは常に米国と共にある。この絆は決して壊れない。われわれは永遠に愛し続ける」と英軍を称賛した。トランプ氏は米メディアのインタビューで、米同時テロ後にアフガニスタンに展開したNATO加盟国の部隊は前線にいなかったと中傷し、アフガンで英兵457人が死亡した英国が猛反発していた。