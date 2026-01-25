TravisJapanの松田元太（26）が舞台「俺節」（6月10日初日）で舞台に単独初主演する。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く同名人気漫画が原作で、2017年にSUPEREIGHT・安田章大（41）の主演で初演してから9年ぶりに復活。松田は安田の“後継”に「とても光栄」。演歌挑戦にもワクワクしており「この舞台が終わる頃には“演歌歌手になります！”と言えるくらいになるつもりです」と意気込んだ。東京公演