King＆Princeの郄橋海人（26）が24日に放送された日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）に出演。回転寿司デートをした人物を明かした。今回は「回転寿司にまつわるリアルマネー」と題して放送され、回転寿司に関するエピソードを求められた。これに郄橋は「クリープハイプの尾崎世界観さんと2人で回転寿司デートに行ったことあります」と明かし「それはそれは楽しくって」と大満足だったことを振り返った。