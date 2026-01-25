ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が、アニメ映画「君と花火と約束と」（７月１７日公開、鈴木慧監督）で主人公の男子高校生の声を務めることが２４日、分かった。ヒロインの声を女優の原菜乃華（２２）が担当する。真戸香氏の同名小説が原作。新潟・長岡市で毎夏開催される「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ８１年の時を超えた儚（はかな）くも切ないラブストーリーを描く。声優初挑戦で、アニメ映