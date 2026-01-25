ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２６）が、舞台「俺節」（６月１０〜３０日、東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）で舞台単独初主演を務めることが２４日、分かった。土田世紀さんの同名漫画が原作。青森出身の不器用で純情な主人公コージ（松田）が単身上京し、演歌歌手を目指す物語を描く。演出は福原充則氏が務める。松田は、バラエティー番組で“天然おバカキャラ”で人気を博し、昨年はドラマ、アニメ映画