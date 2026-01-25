Travis Japanの松田元太さんが、舞台『俺節』で単独初主演を務めることが発表されました。【写真を見る】【Travis Japan松田元太】舞台『俺節』で単独初主演に気合十分「『演歌歌手になります！』と言えるくらいになるつもり」原作は、泥臭くも懸命に生きる人間の姿を「演歌」を通して浮かび上がらせた土田世紀さんの同名漫画『俺節』。2017年にSUPER EIGHTの安田章大さん主演で初演を迎えてから、9年。演歌歌手を目指す青年の不器