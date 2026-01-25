7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、6月10日から30日まで東京建物Brillia HALL (豊島区立芸術文化劇場）ほかで上演される『俺節』（おれぶし）で舞台単独初主演を務めることが決定した。土田世紀氏の原作漫画をもとに演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く舞台が、キャストを一新し、9年ぶりに再演される。【写真】『一周だけバイキング!!』に挑戦する松田元太泥臭くも懸命に生きる人間の姿を「演歌」を