気象庁より石川県に顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。25日3時までの6時間に、宝達志水町門前で28センチ、金沢で26センチ、宝達志水町子浦で24センチ、金沢市直江南で20センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日朝にかけて続く見込みです。加賀北部と能登南部の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。