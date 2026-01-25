Travis Japan松田元太（26）が、舞台「俺節」（6月10日から、東京建物Brillia HALLなど3都市）で舞台単独初主演を務めることが24日、分かった。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情な生きざまを描く物語。松田演じる主人公・コージは、抜群の歌唱力を持ちながら極度の上がり症という役どころ。松田は「演歌にトライできるのも楽しみで、今はただ魂でぶつかることしかできないんですけど、この舞台が終わる頃には『演歌歌手になり