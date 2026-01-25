【オランダ・エールディビジ第20節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 2-0(前半2-0)フォレンダム<得点者>[ア]ユーリ・バース2(13分、36分)<警告>[ア]ルーカス・ローザ(82分)[フ]B. Kuwas(59分)、Y. Leliendal(67分)、J. Ideho(82分)└冨安健洋が476日ぶりベンチ入りも出場はお預け、板倉滉途中出場のアヤックスはフォレンダムを2発撃破