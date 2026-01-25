【プレミアリーグ第23節】(クレイヴン・コテージ)フルハム 2-1(前半0-1)ブライトン<得点者>[フ]サムエル・チュクウェゼ(72分)、ハリー・ウィルソン(90分+2)[ブ]ヤシン・アヤリ(28分)<警告>[フ]サンダー・ベルゲ(66分)[ブ]チャランポス・コストウラス(90分+1)観衆:27,239人└三笘薫の3人引きつけて勝ち越しアシストは幻に…ブライトンはフルハムに後半AT直接FK被弾で逆転負け