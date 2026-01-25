【プレミアリーグ第23節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-0(前半2-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[マ]オマル・マーモウシュ(6分)、アントワーヌ・セメニョ(45分+2)<警告>[マ]マテウス・ヌネス(71分)[ウ]アンドレ(57分)、ジョアン・ゴメス(67分)、ジェルソン・モスケラ(88分)