気象台は、午前3時30分に、なだれ注意報を京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町に発表（雪崩注意報） 25日03:30時点北部では、風雪や高波、電線等への着雪に注意してください。京都府では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■京都市□なだれ注意報【