【ベルリン共同】ドイツ大衆紙ビルトは24日、世論調査でトランプ米大統領はドイツにとって「脅威」だと答えた人が61％に上ったと報じた。「味方」と回答したのは24％にとどまった。トランプ氏がデンマーク自治領グリーンランド領有を要求し、反対した欧州各国に追加関税を課すと警告したことで、対米感情が悪化したとみられる。