金沢地方気象台は２５日午前２時３３分、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。午前２時までの６時間に、かほく市二ツ屋で２６センチ、同市高松町で２２センチの顕著な降雪を観測しており、強い雪が２５日朝にかけて続く見込みという。加賀北部の平地では、大規模な交通障害の発生する恐れが高まっているとしている。