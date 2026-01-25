米中西部ミネソタ州ミネアポリスでの移民取り締まり活動＝24日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州のウォルズ知事は24日、移民取り締まりに関わる連邦職員による発砲事件があったと明らかにした。移民・税関捜査局（ICE）を管轄する国土安全保障省は、同州ミネアポリスで銃を所持した人物が連邦職員に近づいたため、防御的な射撃を実施したと説明。銃撃された人物はその場で死亡が確認されたと発表した。