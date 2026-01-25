気象台は、午前3時9分に、大雪警報を鳥取市北部、岩美町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町に発表 25日03:09時点東部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】