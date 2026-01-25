サッカーU―23アジア杯に臨む日本代表が発表され、記者会見する大岩監督＝昨年12月、東京都内サッカーのU―23（23歳以下）アジア・カップは24日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われ、日本が中国に4―0で快勝し、2大会連続で優勝した。前半に大関（川崎）が先制し、小倉（法大）が加点した。後半にも佐藤龍（FC東京）と小倉が決めた。日本は2028年ロサンゼルス五輪を見据え、05年以降生まれのメンバーで大会に臨んだ。（共