リーグ・アン 25/26の第19節 レンヌとロリアンの試合が、1月25日01:00にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早