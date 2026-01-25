【ロサンゼルス＝後藤香代】米ミネソタ州のティム・ウォルズ知事は２４日、ミネアポリスで同日朝、不法移民を取り締まる連邦捜査官が今月７日の女性射殺に続き、別の人物を銃撃したと発表した。ＡＰ通信によると、撃たれた人物は５１歳の男性で、搬送先の病院で死亡が確認された。米国土安全保障省が不法移民の摘発作戦を展開しているミネアポリスでは、７日にも３７歳の女性が移民・関税執行局（ＩＣＥ）に射殺されたばかりだ