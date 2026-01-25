◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。前半１２分にエリア内でＭＦ大関友翔（川崎）が右足シュートで先制点を決めて、今大会全５試合無失点のＧＫリー・ハオの牙城を崩すと、同２０分にはＭＦ小倉幸成（法大）がゴール前でのボール奪取から右足を振り抜き、ミドルシュートをゴ