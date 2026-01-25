◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝日本4―0中国（2026年1月24日サウジアラビア・ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国に4―0で快勝し、2大会連続3度目の優勝を果たした。2―0の後半14分、A代表経験があるMF佐藤龍之介（19＝FC東京）がPK弾を決め、今大会4得点目。得点ランキング首位に並び、大会最優秀選手賞に輝いた。佐藤は試合後のインタビューで「こう